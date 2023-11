Rio ganha evento oficial para comemorar Dia Nacional do Samba

Ainda de acordo com a Riotur, alimentos e bebidas estarão disponíveis para compra em barracas espalhadas pelo complexo de barracões, na Gamboa. Além disso, os visitantes terão a oportunidade de tirar fotos com fantasias das 12 escola em exposição. A abertura contará com atrações especiais, incluindo o desfile do Cacique de Ramos e a eleição da nova Corte LGBTQIAPN+ do Carnaval carioca.

