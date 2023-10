Rio é o estado com maior proporção de mulheres do país, mostra Censo

Rio - O estado do Rio de Janeiro tem a maior proporção de mulheres do Brasil, mostrou o Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As análises sobre os dados por sexo e faixa etária foram divulgados nesta sexta-feira (27). Segundo os números, atualmente, 52,8% da população fluminense é composta por mulheres, em contrapartida, 47,2% são homens, o que representa um crescimento total de 0,41% entre 2010 e 2022.

Já a cidade de Niterói tem o menor valor para esse indicador, tendo uma população feminina mais numerosa do que a masculina. A idade mediana dos fluminense, que separa a população em duas metades, uma mais velha e outra mais nova, aumentou de 32 para 37 anos de 2010 para 2022, estando atrás apenas do Rio Grande do Sul (38 anos). Esse dado aponta que metade da população do Rio tem até 37 anos, e a outra metade é mais velha.

