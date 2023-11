Rio de Paz coloca placa em homenagem a menina baleada pela PRF no Arco Metropolitano

Rio - Para homenagear a menina Heloisa dos Santos, que faria 4 anos, nesta terça-feira (31), a ONG Rio de Paz realizou a colocação de uma placa com seu nome, no memorial da instituição, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio. O espaço existe desde 2015, com objetivo de prestar homenagens e denunciar a violência urbana.A menina ficou nove dias internada, e morreu no dia 16 de setembro.

De acordo com João Luís Silva, articulador social da ONG, o mural, além de homenagear as vítimas, é uma forma de repudiar a violência no Rio. “A gente tá aqui para prestar essa homenagem às crianças e incluir novas vitimas de confrontos, mortas por confrontos. Incluindo a Heloísa, que faria 4 anos amanhã. Os pais da menina seguem inconsolável e estamos pensando em possibilidades para atenuar, de alguma forma, o que eles vem passando.

Operação conjunta apreende mais de 200 aves silvestres e duas pessoas são presas em PiraíAção foi realizada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Ibama Consulte Mais informação ⮕

Deputado pede ao STF para visitar Silvinei Vasques na prisão, Moraes consulta ex-PRF e...Deputado pede ao STF para visitar Silvinei Vasques na prisão, Moraes consulta ex-PRF e... Consulte Mais informação ⮕

PRF apreende 25 toneladas de maconha em Santa CatarinaÉ a maior apreensão já realizada pela PRF no estado; droga estava escondida em carregamento de milho Consulte Mais informação ⮕

O alívio do ex-PRF com o relatório final da CPMI do 8 de janeiroSilvinei Vasques está preso desde agosto, perdeu mais de 11 quilos e foi enquadrado no Congresso – mas vê algum motivo para comemorar Consulte Mais informação ⮕

20.000 kilómetros escuchando víctimas: “Ojalá que la niña que hay en mí pueda descansar en paz”«Hermana Leonor 20.000 kms. de confesión». Teaser oficial | Latiovisual Consulte Mais informação ⮕

Manifestações em diversas cidades do mundo pedem paz na Faixa de GazaAtacante é o destaque da vitória do Galo em casa. De olho na Libertadores, Diniz poupa seus principais jogadores Consulte Mais informação ⮕