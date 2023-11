Rio de Janeiro pode bater recorde de calor no sábado

A possibilidade de um refresco no Rio está perto, mas antes o calor ainda deve aumentar. O calorão vai ganhar força por conta da aproximação e da passagem de uma frente fria, o que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode levar a um novo recorde na capital, com chance de máxima de 42 graus no sábado. Para o mesmo dia a previsão é de aumento no risco de temporais, com muita chuva e ventania, que pode se estender até domingo.

O país sofre com a onda de calor mais recente, iniciada no último dia 8. Os efeitos são sentidos também no estado do Rio de Janeiro. Segundo o Inmet, temperaturas acima dos 40 graus foram registradas em diversos municípios para além da capital, como em Seropédica e Duque de Caxias, na Baixada; e em Cambuci, Campos dos Goytacazes e Macaé, no Norte e Noroeste Fluminense, e Três Rios, no Centro-su

JORNALOGLOBO: Força Nacional prorroga presença no Rio de Janeiro até janeiro de 2024O ministério da Justiça decidiu prorrogar a presença da Força Nacional no Estado do Rio de Janeiro até o dia 31 de janeiro de 2024. A operação será comandada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e terá como foco o patrulhamento ostensivo em rodovias federais do Rio. O trabalho envolve a mobilização de 300 agentes e 80 viaturas.

JORNALEXTRA: Calor intenso no Rio de Janeiro causa desidratação em bebêsA secretaria municipal de Saúde do Rio já atendeu seis bebês que ficaram desidratados por conta do forte calor na cidade nos últimos cinco dias. As crianças precisaram ser internadas em unidades municipais.

JORNALOGLOBO: Onda de calor no Rio de JaneiroCombinação de fatores, incluindo aproximação de frente fria , causa elevação na temperatura. O pico da onda de calor é esperado para sábado, com temperaturas chegando aos 42 graus na capital. Guaratiba registrou sensação térmica recorde de 58,5 graus.

BBCBRASİL: Chuvas fortes e granizo atingem o Rio de JaneiroNoite de terça-feira (14/11) no Rio de Janeiro foi marcada por chuvas fortes acompanhadas de granizo. Fenômeno climático é explicado por meteorologista como resultado da formação de nuvens cumulonimbus, que possuem temperatura abaixo de zero grau.

JORNALOGLOBO: Tripulantes da British Airways mentem em depoimento sobre assalto no Rio de JaneiroTripulantes da British Airways são investigados por mentirem em depoimento sobre assalto no Rio de Janeiro. Voo Rio-Londres atrasado em 24 horas.

CARTACAPİTAL: Chacina na Vila Cruzeiro deixa 26 mortos no Rio de JaneiroEm maio de 2022, o Rio de Janeiro foi alvo de uma das chacinas mais letais da história do estado, a da Vila Cruzeiro, que deixou ao menos 26 mortos. Operações policiais no Brasil têm como alvo o crime organizado, mas acabam vitimando principalmente pessoas negras.

