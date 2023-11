Rio de Janeiro: estudante desaparecida é encontrada carbonizada

O corpo da estudante de enfermagem, Raphaela Salsa Ferreira, 38 anos, foi encontrado carbonizado nesta 6ª feira (27.out). Ela havia desaparecido na 5ª feira enquanto voltava de um curso no Rio de Janeiro.A estudante saiu da aula, no bairro do Pechincha, por volta das 21h e entrou em um carro de aplicativo, que foi seguido por um outro veículo que estava estacionado próximo ao curso dela desde às 20h.

Raphaela desceu do transporte por aplicativo em frente à vila em que morava, mas imagens de câmeras de segurança mostram ela entrando neste outro automóvel. A família de Raphaela estranhou a demora e por não conseguirem notícias, passaram a noite em claro e foram atrás de imagens de câmeras de segurança, que mostraram a dinâmica do caso.

Desde o último registro das câmeras, na noite de 5ª feira, Raphaela foi encontrada morta com o corpo carbonizado, 24 horas depois do sumiço, na 6ª feira, no bairro de Santa Cruz. O caso está sendo investigado pela Polícia, na Divisão de Homicídios. A família informou aos agentes de que não tem ideia de quem pode ter cometido o crime e nem o porquê. headtopics.com

