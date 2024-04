Rio de Janeiro assina decreto para migração de professores para jornada de 30 horas semanais

O Executivo estadual do Rio de Janeiro assinou um decreto nesta quarta-feira (dia 03) que dispõe sobre os procedimentos para a migração de professores dos quadros da Secretaria estadual de Educação (Seeduc) do regime de 18 horas para 30 horas semanais. Entre os critérios e procedimentos estabelecidos para a migração estão: a necessidade de manifestação expressa do docente na migração para as 30 horas semanais, bem como a garantia de que essa opção seja permanente.

Além disso, o texto do decreto prevê que a alteração da jornada de trabalho está condicionada à efetiva necessidade da Administração Pública e ao integral atendimento das normas orçamentárias e financeiras. Ainda não há informações sobre o número de vagas e nenhuma inscrição foi aberta até o momento

