Rio das Ostras se prepara para o Feriado de Finados

A limpeza e manutenção dos cemitérios estão em dia, uma vez que são realizadas periodicamente ao longo do ano. Além disso, os agentes de endemias fazem visitas quinzenais a esses espaços, que têm potencial para servir como reservatórios de larvas, garantindo o controle de vetores com produtos químicos, quando necessário, eliminando qualquer foco de vetores.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Feriado de Finados: pico de movimento na Ponte Rio-Niterói ocorrerá nesta quarta-feiraConcessionária que administra a via aumentará efetivo de equipes de socorro médico e mecânico e de papa-filas

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Funcionamento limitado em Macaé após o feriado de Finados devido à ponto facultativoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Cemitério Municipal de Volta Redonda deve receber 10 mil pessoas no feriado de FinadosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Cemitério Municipal de Volta Redonda deve receber 10 mil pessoas no feriado de FinadosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Hotéis divulgam pesquisa de ocupação para feriado de Finados e final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Saiba o que abre e o que fecha neste feriado de FinadosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕