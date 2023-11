Ricardo Merini é enterrado em Santa Catarina; corpo estava no IML de SP

O velório e o enterro de Ricardo Merini foram em Rio do Sul no último domingo (29). A cidade onde ele nasceu fica há 200 kms da capital, Florianópolis. Amigos e parentes participaram da despedida. Familiares que estiveram no instituto médico legal reconheceram o corpo de Ricardo. Ele foi levado para o IML no dia 22 de outubro, quando foi encontrado por policiais militares sem documentos.

De acordo com a secretaria de Segurança Pública de São Paulo corpos que chegam no IML como desconhecidos podem ser identificados em menos de 72 horas caso tenham RG paulista. Em outras situações, dependendo das condições das digitais, pode demorar até 10 dias. Familiares e amigos se revoltaram com a demora no reconhecimento, que só aconteceu no sábado.

Ricardo Merini: corpo do ator é encontrado no IML e causa da morte ainda é desconhecidaA informação foi confirmada pela polícia e por amigos; ele estava sem documentos e, por isso, não foi identificado ao dar entrada Consulte Mais informação ⮕

Ricardo Merini: corpo do ator é encontrado no IML e causa da morte ainda é desconhecidaA informação foi confirmada pela polícia e por amigos; ele estava sem documentos e, por isso, não foi identificado ao dar entrada Consulte Mais informação ⮕

Encontrado corpo do ator Ricardo Merini, que estava desaparecido em São PauloAtor estava sumido desde o dia 21 de outubro; polícia investiga causas da morte Consulte Mais informação ⮕

Corpo do ator Ricardo Merini é encontrado pela políciaCorpo do ator Ricardo Merini é encontrado pela polícia Consulte Mais informação ⮕

Corpo do ator Ricardo Merini, desaparecido há uma semana, é localizado no IMLOs familiares do ator de 36 anos registraram boletim de ocorrência para comunicar seu desaparecimento no último sábado, 21 Consulte Mais informação ⮕

Quem é Ricardo Merini, ator e modelo encontrado morto em SPEle estava desaparecido há uma semana e seu corpo foi encontrado no IML (Instituto Médico Legal) Consulte Mais informação ⮕