Órgão define ações como 'estarrecedoras'; denúncia ao grupo liderado por Zinho descreve extorsão a empreiteiras e até em obras da prefeitura

Com o intuito de fazer extorsões para sustentar a maior milícia do Rio, o grupo armado liderado por Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, não mede esforços, muito menos age de forma amadora. Segundo denúncia do Ministério Público do Rio — que culminou na Operação Dinastia, deflagrada nesta terça-feira — a organização criminosa controla as cobranças a empreiteiras e construtoras de empreendimentos da Zona Oeste por meio de tabelas, que descrevem os valores arrecadados.

Como um "estado paralelo", como define o documento, os milicianos chegam a decidir pelo embargo da obra, em caso de atraso no pagamento da taxa.Através de diálogos interceptados entre os comparsas de Zinho, o MPRJ detalha que a operação de extorsão conta com uma organizaçã





Miliciano Zinho evita usar WhatsApp e tem comparsa como 'garoto de recados', aponta MPLuis Antônio da Silva Braga, número um do grupo criminoso, é um dos alvos da Operação Dinastia, assim como seu 'porta-voz', Andrei Santos de Melo, o Cansado

Deputada estadual Lucinha se encontrou 15 vezes com membro de milícia no Rio de JaneiroA deputada estadual Lucinha (PSD), considerada 'madrinha' da maior milícia do estado do Rio de Janeiro, se encontrou 15 vezes com Domício Barbosa de Souza, vulgo Dom, um dos homens de confiança de Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, ao longo do ano de 2021. A informação consta na investigação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público do Rio (MPRJ).

Concurso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro será retomado com nova empresaO concurso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM) para o ingresso de 2 mil agentes será retomado após a contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) como realizadora do certame. A autorização para contratar a FGV foi publicada na edição desta sexta-feira (dia 01) do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Rodas de samba se multiplicam com público rejuvenescido no RioHá pelo menos 112 eventos desse tipo na cidade. Maioria do público tem entre 20 e 39 anos, de acordo com pesquisa

Brasil amplia presença de militares na fronteira com a Guiana e com a VenezuelaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

