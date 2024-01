Revolução da fé: evangélicos serão maioria no Brasil em oito anos

Em nenhum lugar do mundo se observa uma revolução da fé tão intensa quanto a promovida pelas igrejas evangélicas no Brasil.

Diferentemente do que aconteceu na Europa, onde os países de maioria protestante levaram séculos e algumas guerras sangrentas para pôr o catolicismo em segundo plano, em apenas seis décadas a quantidade de brasileiros que se identificam com essa corrente do cristianismo passou de 3,6% da população, em 1950, para 22,2%, em 2010, ano mais recente dos dados oficiais do Censo que estão disponíveis. Atualmente, estima-se que essa fatia chegue a um terço da população e, segundo cálculo do demógrafo José Eustáquio Alves, em apenas oito anos os evangélicos serão maioria no país (veja o quadro). “O segmento é muito coeso, tem uma estrutura interna hierarquizada e passou a representar uma parcela enorme do eleitorado. Nenhum outro grupo apresenta esse perfil”, diz Felipe Nunes, cientista político da Quaest Consultoria e Pesquis





