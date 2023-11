O aspecto mais importante da reunião entre Joe Biden e Xi Jinping é a sua simples realização. Os presidentes americano e chinês não se reuniam havia um ano. Estava previsto novo encontro em maio, que não se materializou por causa da visita da então presidente da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi a Taiwan e da derrubada do balão chinês nos céus dos EUA. Esses eventos por sua vez apenas simbolizaram as tensões crescentes entre as duas maiores economias do mundo.

Desde o início do ano, os militares chineses não atendem às chamadas telefônicas dos americanos. Isso causa ansiedade no establishment de segurança dos EUA e da Europa. Um incidente superável com uma conversa pode levar a um confronto armado na ausência dela. Além dos ressentimentos chineses, a conversa foi truncada também pela queda dos ministros das Relações Exteriores e da Defesa da China, Qin Gang e Li Shangfu, respectivamente, em meio a um escândalo de vazamento, exatamente para os EUA, de informações sigilosas da Força de Foguetes chines

