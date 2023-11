Retiro dos Artistas: como funciona o lar de idosos mais famoso do Brasil

Único espaço do gênero no país, o Retiro dos Artistas ocupa uma área de 15 mil metros quadrados em Jacarepaguá, Zona Oeste do RioUm dos maiores símbolos brasileiros de reverência à contribuição dos artistas à sociedade, o Retiro dos Artistas completou 105 anos de existência em 2023.

"Todos os residentes moram em casas individuais em ruas bem tranquilas, porque o idoso gosta muito de preservar sua individualidade, e compartilham a infraestrutura que a gente oferece", conta Cida Cabral, administradora do local há mais de vinte anos. As casas ainda possuem varandas onde é comum ver os artistas descansarem ou batendo papo uns com os outros à tarde.

Entre as atividades coletivas há desde festas de aniversário e bingo até sessões de cinema e de teatro. Às quintas-feiras, músicos e cantores do Theatro Municipal do Rio de Janeirio realizam apresentações pelo projeto Quintas Musicais. headtopics.com

Os moradores têm total liberdade de ir e vir: podem, por exemplo, sair para trabalhar quando surge algum trabalho, passear ou almoçar fora com parentes ou amigo. As visitas podem ser feitas todos os dias, das 9h às 18h, e alguns artistas também gostam de ir à casa uns dos outros dentro do Retiro."Mas é claro que existem aqueles mais sistemáticos, que não gostam de receber visita.

Cida Cabral, administradora do local, com o residente Jaime Leibovitch e o ator Claudio Cinti, doador: custo mensal de R$ 200 mil reais. O Estatuto do Idoso permite que cada abrigo receba até 70% dos proventos de cada idoso, desde que esse abrigo seja de longa permanência, como é o caso do Retiro dos Artistas."Porém, a grande maioria aqui é aposentado com salário mínimo. Uns ajudam com R$ 200 reais, outros com R$ 300, outros com nada. headtopics.com

