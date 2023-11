Resultados de las elecciones regionales en Colombia 2023, en vivo | Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá en primera vuelta

Las elecciones de este domingo en Colombia definirán más de 20.000 cargos públicos, entre los que se encuentran 32 gobernadores y 1.102 alcaldes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró el sábado por la noche el anuncio de la Registraduría de que todo el material electoral ya se encuentra en las 120.000 mesas de votación dispuestas en todo el país, incluso en los 21 puestos que se encontraban en riesgo de sufrir incidentes de seguridad.

El candidato del Nuevo Liberalismo para la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, superó los vaticinios de las encuestas, que no se ponían de acuerdo en si su intención de voto superaba o no el 40%. A lo largo de la tarde, tras el cierre de las urnas, siempre se ha mantenido lejos de sus rivales más inmediatos, Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar, cuyas votaciones duplica con más del 80% de las mesas escrutadas.

Elecciones regionales en Colombia 2023, en vivo | Cierran las urnas y comienza el conteo de los votos a la espera de los resultadosSuspendidas las elecciones en Ricaurte (Nariño) y Santiago (Putumayo) por enfrentamientos entre campañas, vandalismo y denuncias de supuesto material adulterado | Petro votó en un colegio en el sur de Bogotá | El registrador hizo la apertura oficial de las urnas desde Armenia y dijo que no se ha tenido que trasladar ninguna mesa de... Consulte Mais informação ⮕

