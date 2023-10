Resultados da Amazon e WPP evidenciam dilema das agências de publicidade

Guilherme Ravache é consultor e atua em projetos de jornalismo digital no Brasil e exterior. Nos últimos anos, especializou-se na cobertura do mercado de mídiaResultdos negativos do WPP e queda do valor das ações contrastam com disparada da receita com publicidade nas big techs como a Amazon — Foto: Bloomberganunciaram seus resultados do último trimestre.

Dólar opera em queda firme e Ibovespa abre em leve alta com dado de inflação nos EUA dentro do esperado índice de preços de gastos com consumo (PCE) são parâmetros observados pelo Fed, o banco central americano, e podem mexer com as apostas para as próximas decisões de jurosApós uma queda expressiva observada tanto nos juros americanos quanto nos locais ontem, um ajuste de posições ganha corpo antes da divulgação dos dados de inflação nos Estados UnidosO número de brasileiros de 65 ou anos ou mais cresceu 57,4% entre os Censos...

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

valoreconomico »

Coreano de 82 anos sofre infarto após engasgar enquanto comia “polvo vivo”Idoso comia san-nakji, prato típico do sul da Coreia do Sul e é feito de polvo cru fatiado Consulte Mais informação ⮕

Zé Vaqueiro se pronuncia após críticas por viajar enquanto filho está na UTINo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Zé Vaqueiro e esposa são criticados por viajarem enquanto filho está na UTIViagem foi em comemoração aos 33 anos da esposa do cantor Consulte Mais informação ⮕

Zé Vaqueiro é criticado por viajar enquanto filho está na UTIEle e a esposa, Ingra, foram para Fernando de Noronha enquanto Arthur, de três meses, está hospitalizado. Consulte Mais informação ⮕

Israel promete mais ataques contra Gaza enquanto apelos por cessar-fogo dividem ONUAtaques israelenses mataram milhares de pessoas na Faixa de Gaza; Assembleia-Geral das Nações Unidas analisará texto sobre o conflito Consulte Mais informação ⮕

Tropas israelenses atacam Gaza enquanto nações árabes condenam o bombardeioAs forças israelenses realizaram seu maior ataque terrestre em Gaza durante a noite na guerra ... Consulte Mais informação ⮕