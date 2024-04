Resultado definitivo das provas objetivas para vagas na Prefeitura de Caraguatatuba é publicado

A espera acabou para os candidatos que disputam as 339 vagas em diversos cargos na Prefeitura de Caraguatatuba. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) publicou o resultado definitivo das provas objetivas, trazendo um novo capítulo na carreira de muitos profissionais.

As provas, que selecionam candidatos para as funções de Professor Adjunto I, Pedagogo (SUAS) e Psicopedagogo Institucional, entre outros, foram realizadas em janeiro deste ano, e os resultados estão disponíveis no site oficial da FGV e no Diário Oficial Eletrônico do Município. Novo prazo para recursos após retificação Após uma retificação nos gabaritos definitivos de algumas das funções, a FGV abriu um novo período para que os candidatos pudessem entrar com recursos contra os resultados preliminares. Essa etapa é crucial para garantir a transparência e justiça do processo seletivo. Como foi o processo seletivo? A corrida pelas vagas começou ainda em 2023, com as inscrições se estendendo de agosto a outubr

