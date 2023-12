Restrições a protestos na Argentina em meio a ajuste fiscal

Se não há ordem não há liberdade': em meio a ajuste fiscal, governo anuncia restrições a protestos na Argentina. Ministra da Segurança Pública diz que 'a lei será cumprida'; movimentos sociais, sindicais e políticos convocam marcha para semana que vem. São adotadas medidas de ajuste fiscal que terão um impacto sensível na população.

Em pronunciamento na tarde desta quinta-feira, a ministra da Segurança Pública, Patricia Bullrich, disse que 'se não há ordem, não há liberdade, e se não há liberdade, não há progresso', afirmou que as vias públicas não serão mais bloqueadas, e que quem tentar fazê-lo será processado. Mesmo antes dos anúncios, lideranças populares e organizações sindicais criticaram as medidas e prometeram respostas à altura. As ações são centradas na liberação dos espaços públicos, como ruas, avenidas e estradas, e a ministra destacou que uma prática comum na Argentina, o uso de vias secundárias para desviar o trânsito caso uma via seja bloqueada, não será mais usada





