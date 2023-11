Resolução para expulsão de George Santos da Câmara dos EUA falha

Esta é uma questão de certo e errado”, escreveram, refutando o argumento dos colegas de que isto colocaria ainda mais em risco a maioria do partido. Os republicanos da Câmara controlam atualmente 221 cadeiras, contra 212 dos democratas. Há duas vagas: uma em um distrito republicano seguro em Utah e outra em um distrito democrata seguro em Rhode Island.

