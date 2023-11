Representantes do movimento negro brasileiro pedem reconhecimento das violações do Estado contra a população negra

Representantes de partidos e entidades do movimento negro brasileiros se manifestaram nesta quarta-feira (22) no Supremo Tribunal Federal (STF) em uma ação que pede o reconhecimento das violações do Estado contra a população negra. Um dos pedidos é para que a Corte determine a elaboração de um plano para enfrentar o racismo institucional e estrutural no país.

A ação foi apresentada à Corte por sete partidos: PT, PSOL, PSB, PCdoB, Rede Sustentabilidade, PDT e PV, a partir de provocação da Coalizão Negra por Direitos. Diversos órgãos e entidades foram admitidos no processo para apresentar informações. O grupo sugeriu que o caso fosse chamado de “ADPF pelas Vidas Negras”. A sigla é refere-se ao tipo da ação movida, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ministra da Igualdade Racial Anielle Franco, o advogado-geral da União Jorge Messias e o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) estiveram no plenário para acompanhara a sessã





