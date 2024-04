Réplica de jacaré em condomínio causa mal entendido

O 'falso jacaré' que fez moradores de um condomínio em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, chamar o Corpo de Bombeiros, no início desta semana, não passou de um mal entendido, conforme o próprio criador da escultura relatou ao Ao Terra, Adriano Marques de Souza disse que o objeto tem fins científicos, e que a intenção não era causar problemas em condomínio.

Embora a confusão tenha acontecido no 'dia da mentira', a réplica encontrada no gramado do condomínio não teve a intenção de fazer uma pegadinha de mau gosto, enganar as autoridades ou assustar a população

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Vídeo: Muro de escola desaba após fortes chuvas na Grande Belo HorizontePrefeitura da cidade de Esmeraldas informou que a escola está em construção e por isso não havia atividades escolares ou alunos no local

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Quatro brasileiros deportados dos EUA são presos pela PF no aeroporto de Belo HorizonteProcurados internacionais desembarcaram no terminal mineiro nessa sexta (22); dois estavam na Difusão Vermelha da Interpol

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Defesa Civil decreta 'risco geológico forte e moderado' para quatro áreas de Belo Horizonte; veja quaisTermo caracteriza locais ou condições ambientais que podem potencialmente danificar instalações; entenda

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Belo Horizonte registra maior temperatura do ano neste sábado (16)Termômetros da capital mineira bateram 34,2 ºC, índice mais alto para o mês de março desde 2013

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Caminhão-tanque explode e incendeia casas em Belo HorizontePelo menos sete pessoas ficaram feridas no acidente; o motorista do veículo morreu

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Neymar volta ao Brasil e vai a Belo Horizonte; saiba o motivoAtacante passou as últimas semanas em recuperação na Arábia Saudita

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »