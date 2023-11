Repórter abre bastidores da cobertura do conflito no Oriente Médio: 'Sonho com a guerra, acredito que continuarei sonhando mesmo depois que terminar'

A repórter Paola De Orte na cobertura da guerra entre Israel e Hamas — Foto: Reprodução/Redes sociais Paola De Orte imaginava que o trabalho como correspondente no Oriente Médio poderia ser árduo, mas tudo ficou ainda mais intenso após o início do. Natural de Curitiba, a paranaense atua como correspondente da GloboNews na região há quase três anos.

Nas redes sociais, costuma compartilhar bastidores da cobertura, como quando precisou encontrar abrigo num front em 15 segundos, após as sirenes alertarem sobre a chegada de um foguete.— A cada dia sou marcada por uma história diferent





jornalextra » / 🏆 6. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Federação Árabe Palestina faz protesto em SP contra conflito no Oriente MédioNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Biden liga para papa Francisco e Netanyahu para conversar sobre o conflito no Oriente MédioPresidente dos EUA recebeu um comunicado na manhã deste domingo (22) de sua equipe de segurança nacional sobre os últimos acontecimentos na Faixa de Gaza

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Lula conversa por telefone com presidente russo Vladimir Putin sobre conflitos no Oriente Médio e Ucrânia'Os dois presidentes concordaram quanto à necessidade de que cessem os bombardeios na Faixa de Gaza e de imediata libertação dos reféns', diz o governo

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Lula e Putin conversam por telefone sobre conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, diz PlanaltoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Análise: China busca imagem de pacificadora, ao mesmo tempo que promove seus interesses no Oriente MédioApós visita de Biden a Israel, Pequim iniciou a sua missão diplomática no Oriente Médio com o intuito de estabelecer o diálogo entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas sobre um cessar-fogo, além de ajuda ao povo palestino

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Lula conversa com Putin sobre conflitos no Oriente Médio e na UcrâniaO presidente da Rússia 'lamentou', segundo a Secom, que após tantas décadas não tenha sido encontrada solução para a criação do Estado Palestino

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »