Reoneração dos combustíveis não deve encarecer preço do diesel, diz ministro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a reoneração dos combustíveis, a partir de 1º de janeiro, não deve encarecer o preço que os consumidores pagam pelo litro do diesel nos postos de abastecimento. Segundo Haddad, o aumento da carga tributária que incide sobre o diesel, decorrente da retomada da cobrança dos impostos federais PIS/Cofins a partir do início do próximo ano, será amenizado pelas reduções de preço já anunciadas pela Petrobras.

A cobrança do Pis/Cofins do diesel estava zerada desde 2022 como forma de conter a alta dos preços e, consequentemente, a inflação. 'Esta reoneração do diesel vai ser feita, mas o impacto é de pouco mais de R$ 0,30', afirmou Haddad nesta terça-feira (26), após se reunir com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também responde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Poucas horas antes de Haddad conversar com jornalistas, a Petrobras já tinha anunciado corte de R$ 0,30 no preço do litro do diesel que vende às distribuidoras de combustível





Band.com.br » / 🏆 26. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Sete indígenas são resgatados da escravidão em fazenda de réu por massacreSete trabalhadores indígenas foram resgatados de condições análogas às de escravo na fazenda Marreta, em Dourados (MS), dos quais uma criança de 11 anos e um adolescente de 17.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Reforma tributária e novas regras fiscais marcam o fim do ano no BrasilUm ano de dúvidas e incertezas no cenário fiscal e de reformas estruturantes chega ao fim com a promulgação da reforma tributária e novas regras fiscais como marcos importantes. A reforma tributária promete simplificar o sistema tributário brasileiro e melhorar o ambiente de negócios do país. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acabou com o antigo teto de gastos também foi destacada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é apontado como o principal responsável pela mudança de perspectivas.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Fernando Diniz elogia Al Ahly, mas destaca preparação do Fluminense: 'De corpo e alma'Tricolor chegou na Arábia Saudita para se preparar para o Mundial no dia 13 de dezembro

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Aprovação de texto sobre apostas esportivas pode gerar arrecadação de R$ 12 bilhõesA Câmara dos Deputados aprovou um texto que regulamenta os sites de apostas esportivas, incluindo a taxação dos cassinos. A medida pode gerar uma arrecadação de R$ 12 bilhões para o governo, superando a previsão inicial de R$ 1,6 bilhão. Isso pode facilitar o cumprimento das metas do ministério da Fazenda.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Senado vota projeto de lei que muda tributação da alta renda em fundos de investimentoO plenário do Senado marcou para esta quarta-feira a votação do projeto de lei que muda a tributação da alta renda em fundos de investimento no exterior (offshore) e exclusivos. Se aprovado, o texto vai direto para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os senadores também devem analisar o projeto que trata da tributação da alta renda no ano que vem. O Ministério da Fazenda prevê arrecadar R$ 20 bilhões com a proposta. A medida faz parte do pacote de reformas econômicas do governo.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Ex-procurador da Lava Jato aponta falhas nas delações premiadasEm um livro de entrevistas sobre os bastidores da Operação Lava Jato, o decano da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, apontou falhas nas delações premiadas conduzidas pela equipe do então procurador-geral da República Rodrigo Janot envolvendo gravações de áudio de políticos e fez uma avaliação sobre a derrocada das investigações.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »