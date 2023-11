Renegociação de dívidas com Fies terá até 99% de desconto

No mesmo vídeo, Lula argumenta que, para o governo, o mais importante é que as pessoas continuem a estudar. “Não tenha vergonha se você está devendo, porque não pode pagar ou porque alguém prejudicou você”, acrescentou o presidente.Vantagens As vantagens da renegociação são para os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias em 30 de junho de 2023.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXAME: Lula sanciona novas regras de renegociação do Fies; veja o que muda e os descontosA medida amplia o universo de estudantes que podem negociar os valores em atraso

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Lula sanciona lei para permitir a renegociação de dívida do FiesHá, atualmente, 1,2 milhão de contratos inadimplentes no programa de financiamento estudantil, com saldo devedor de 54 bilhões de reais

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Vitória chega a 99,9% de chances de acesso à Série A; veja o que faltaLeão pode sacramentar acesso à Primeira Divisão no próximo domingo (5), às 19h (de Brasília), no Barradão, contra o Vila Nova

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: Livros em promoção na Amazon: mais de 45 sugestões a partir de R$ 7,99Obras de escritores famosos como George Orwell, Júlio Verne, H. P. Lovecraft, Jane Austen, Shakespeare e outros autores em oferta na Amazon.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Lula sanciona critérios para dívidas do Fies e retomada de obras em educação e saúdeOrdem de prioridade para as obras vai levar em conta o porcentual já concluído do empreendimento e se o município sofreu algum desastre natural

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Serasa faz o maior Feirão Limpa Nome, com ofertas do Desenrola e contas de luzAção vai até o dia 30 de novembro e oferece até 99% de desconto para quitar dívidas

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕