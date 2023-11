Renato Gaúcho esclarece quais são projeções em cima do Grêmio no Brasileirão

A equipe se manteve na boa colocação da tabela após vencer o Coritiba por 2 a 1 no Couto Pereira. Segundo as palavras de Renato Gaúcho, no momento, o foco do time deve ser buscar sempre a vitória, acreditando que 'está fazendo seu papel'.

- Acho que temos qualidade e o grupo também. A entrega é fundamental. Em alguns momentos oscilamos, deixamos o adversário crescer, não teve aquela entrega. Precisamos nos entregar independente do esquema de jogo. Obrigação é correr, se entregar, buscar a vitória. Estamos fazendo nosso papel - disse.

— Sei que é difícil chance de título, mas enquanto tiver chance matemática vamos correr atrás. Sempre buscar a vitória e permanecer no G4 para colocar o clube na Libertadores ano que vem - completou. Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Bahia em casa. A partida será no sábado (4), às 19h30 (de Brasília).Grêmio

