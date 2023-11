'Renascer': Humberto Carrão aparece cantando em bastidor de gravação da trama na Bahia

Ao correr de capangas, ele se refugia na mata e se depara com um jequitibá-rei, árvore imponente. Diante dele, finca seu facão fazendo um pacto com a natureza enquanto estiver vivo. A partir daí, o jovem cria raízes naquela região e se torna um poderoso proprietário de terras.

'Era o nosso herói', diz filha de motorista de aplicativo encontrado morto em porta-malas de carro em Rio das Pedras Tipo exportação! Sucesso no Brasil, Carreta Furacão atrai atenção e vira notícia no 'The New York Times'

Após reuniões com Lula, Haddad diz que não vai antecipar 'estratégia' e evita responder sobre meta fiscalCom juros a 12,25%, veja quais as opções para investir

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Veja Humberto Carrão e Marcos Palmeira caracterizados para o remake de 'Renascer'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Por onde andam os atores sumidos da primeira versão de 'Renascer'Protagonistas da primeira fase, Leonardo Vieira e Patricia França se afastaram da televisão

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Fluminense divulga lista de relacionados para duelo com o Bahia, pelo Campeonato BrasileiroFernando Diniz optou por manter parte do elenco no Rio de Janeiro, visando a final da Libertadores contra o Boca Juniors

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Filho nota marcas de violência em corpo da mãe e interrompe velório na BahiaMulher de 53 anos deu entrada em hospital com quadro de AVC e morreu

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Fluminense terá reservas e jogadores da base contra o Bahia; veja os relacionadosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: PF combate fraudes contra programas sociais do governo federal na BahiaEnvolvidos são investigados pela prática dos crimes de estelionato majorado e inserção de dados falsos em sistemas de informações

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕