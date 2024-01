Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, Gilmar Mendes e mais: relatos em vídeo trazem as histórias não contadas do 8/1 — Foto: Editoria de Arte. Do ministro que assistia a um jogo de futebol em casa ao funcionário do governo que aguardava a família chegar de mudança. A barbárie do 8 de janeiro interrompeu bruscamente a rotina de autoridades e, ainda hoje, guarda histórias não contadas sobre os desdobramentos da investida golpista em Brasília.

Um ano depois dos ataques, o GLOBO prossegue com os conteúdos especiais que marcam a grave efeméride. Abaixo, diversos personagens com papel central na contenção dos extremistas revelam detalhes e percepções pessoais sobre o episódio. “Estava num evento familiar, com a minha esposa. Uma assessora me telefonou e falou que a linha de contenção foi rompida. Saí do restaurante, cheguei ao Ministério da Justiça e vi que as pessoas estavam em cima do Congresso. Era visível que havia algo muito errado, porque não havia reação organizada. Liguei para o governador Ibaneis (Rocha), mas não consegui falar com el





