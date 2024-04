Relatora da ONU sobre direitos humanos visitará o Brasil em abril

A Relatora Especial da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a Situação das Pessoas Defensoras dos Direitos Humanos, Mary Lawlor, realizará uma visita oficial ao Brasil em abril. A partir do dia 8, ela percorre o país para preparar um informe sobre a situação nacional, diante de uma onda de violência contra ativistas, ambientalistas e líderes comunitários.

A Justiça Global é uma das organizações que contribuiu com informações para a organizar a visita, que tem o objetivo de documentar avanços e desafios da proteção de pessoas defensoras dos direitos humanos no país. Ela ficará no Brasil por onze dias, entre 8 e 19 de abril. A missão ocorre num momento de tensão. Pesquisas realizadas pela Justiça Global e da Terra de Direitos apontam que Brasil não é seguro para quem luta por direito

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



UOLNoticias / 🏆 12. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Relatora da ONU fala pela 1a vez em genocídio e pede embargo contra IsraelFrancesa Albanese, relatora da ONU sobre os territórios palestinos ocupados, afirma que os palestinos estão sendo alvos de um genocídio.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Relatora da ONU acusa Israel de ‘atos de genocídio’ na Faixa de GazaO documento recebeu o título de 'Anatomia de um Genocídio'. Tel Aviv alega se tratar de 'inversão obscena da realidade'

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Relatora da ONU acusa Israel de 'atos de genocídio' em GazaRelatório divulgado nesta segunda-feira (25) menciona o risco de 'uma limpeza étnica'

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Relatora da ONU diz ver ‘genocídio’ em Gaza e relata receber ameaças'Há motivos razoáveis para acreditar que o limite que indica o cometimento do crime de genocídio foi atingido', disse Francesca Albanese

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Relatora de representação no União Brasil diz que recebeu ligação de BivarSenadora Dorinha Seabra vai apresentar nesta quinta parecer sobre pedido de expulsão do presidente do partido por ameaças a Antonio de Rueda

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Janja representará o Brasil em evento da ONU sobre mulheresComitiva brasileira conta ainda com uma advogada especializada em direitos humanos, uma representante da sociedade civil e a ministra das Mulheres Cida Gonçalves

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »