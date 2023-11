Relator da Reforma Tributária diz que é preciso confiar nas apostas do governo: 'Brasil vive sistema da desconfiança'

Voltando os olhares para o estado do senador, a Reforma Tributária propõe trocar o Imposto Seletivo, aprovado pela Câmara, pela Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) na Zona Franca de Manaus. Ao ser questionado se justificaria ampliar os benefícios do programa, Eduardo Braga saiu em defesa da Zona Franca para a questão ambiental, social e política.

O senador ainda discorreu sobre a criação de um fundo de sustentabilidade e de transição para bioeconomia na Zona Franca de Manaus, para conter o desemprego estrutural com a implementação de novas tecnologias:

A grande questão da Reforma Tributária gira em torno do Imposto Sobre Valor Agregado (IVA), a que atua sobre o consumo no Brasil, e a alíquota não está definida. Porém, o senador antecipou que será na ordem de 25%, podendo chegar até 27%, e explicou como uma 'trava' evitará que a carga tributária aumente: 'Estamos todos acreditando que isso dará certo.

Na semana em que o Congresso vota a agenda econômica e o governo federal lida com consequências da declaração de Lula sobre a meta fiscal, o senador enfatizou que o cronograma não foi abalado. Após almoço com o presidente do Senado,, e com o senador Davi Alcolumbre, Eduardo Braga confirmou a previsão de começar e terminar, até o próximo dia 9, a votação do texto na Casa e já encaminhá-lo para a Câmara dos Deputados.

