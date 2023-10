Relator da LDO diz que fala de Lula sobre a meta fiscal é ‘brochante’

O deputado Danilo Forte (União-CE) afirmou que a frase do presidente sobre não alcançar a meta fiscal causa "constrangimento" ao ministro Fernando Haddad.O deputado Danilo Forte (União-CE), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na Câmara, disse que a frase do presidentesobre não alcançar a meta fiscal é ‘brochante’ e causa “constrangimento” ao ministro da Fazenda Fernando Haddad.

Questionado nesta sexta-feira, 27, se a meta fiscal de déficit zero em 2024 é factível, como defende Haddad, o presidente Lula afirmou que esse objetivo “dificilmente” será alcançado e que a meta “não precisa ser zero”. Ele também disse que não quer ter que começar o ano que vem fazendo cortes bilionários em obras. “Tudo o que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir.

Na sequência, Lula comentou que acha que “muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que eles sabem que não vai ser cumprida”. E que sabe da disposição e da vontade do seu ministro da Fazenda e da própria disposição. “Desde abril venho defendendo a necessidade de alteração da meta fiscal, dentro de uma construção política, com diálogo e transparência. headtopics.com

Após a fala, o mercado fechou no campo negativo. “O mercado local performou pior que os pares, sentindo a piora nos riscos fiscais, após o presidente Lula desconversar sob o compromisso com a meta de déficit zero em 2024, levando à disparada nas taxas de juros locais, com os investidores precificando riscos de maiores déficits nos próximos anos”, disse Nicolas Borsoi, economista-chefe da corretora Nova Futura.

VEJA Mercado em vídeo desta sexta-feira recebe o editor de Radar Econômico, Victor Irajá. Entre outros assuntos, ele avalia, ao lado de Diego Gimenes, que o cenário local voltou a ganhar destaque em meio a incertezas no exterior. headtopics.com

