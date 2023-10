Relator da LDO de 2024 diz que fala de Lula sobre não zerar o déficit causa 'constrangimento' a Haddad

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, deputado Danilo Fortes ( União-CE), afirmou nesta sexta-feira (27) que a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre não zerar o déficit fiscal no ano que vem causa "constrangimento" ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Zerar o déficit fiscal em 2024 é uma meta anunciada pelo governo desde o início do mandato, em janeiro de 2023. Mas a equipe econômica vem encontrando dificuldades em alcançar as receitas de que precisa para equilibrar as contas. O corte de gastos, que, de acordo com economistas, poderia ser uma alternativa, não é considerado pelo governo.

Lula tomou um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto mais cedo. Entre outros temas, ele falou sobre o Orçamento de 2024. "Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Já dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero", afirmou Lula. headtopics.com

O presidente destacou que não deseja abrir o ano de 2024 com cortes em investimentos, a exemplo de obras de infraestrutura."As declarações do presidente Lula sobre o abandono da meta fiscal causam constrangimento ao ministro Fernando Haddad, que tem lutado muito para o atingimento do déficit zero a partir da aprovação da agenda econômica", afirmou Fortes.

Valores em jogo O governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de orçamento para o ano de 2024 com a estimativa de um déficit zero. O objetivo, contudo, depende de medidas para aumentar a arrecadação, de até R$ 168 bilhões. headtopics.com

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu ao longo do ano esforços para bater a meta das contas públicas em 2024. Lula reconheceu o esforço, mas afirmou que o mercado "muitas vezes" é "ganancioso" no assunto.

