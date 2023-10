Relator da LDO classifica falas de Lula sobre meta fiscal como 'brochante'

"Brochante". Assim o relator da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2024, o deputado federal Danilo Forte (União-CE) definiu as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre não zerar o déficit fiscal em 2023, nesta 6ª feira (27.out). "Trata-se de uma fala brochante para a pauta econômica, que sofre resistências no Legislativo.

Na avaliação do congressista, o comentário de Lula"constrange" o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vem assumindo um compromisso de trabalhar para zerar a meta fiscal. "As declarações do presidente Lula sobre o abandono da meta fiscal causam constrangimento ao ministro Fernando Haddad, que tem lutado muito para o atingimento do déficit zero a partir da aprovação da agenda econômica", disse o relator da peça orçamentária.

Lula falou sobre a meta fiscal em um café da manhã com jornalistas na manhã desta 6ª feira (27.out). Segundo o presidente da República, um possível déficit fiscal entre 0,25% e 0,50%"não seria nada" e era melhor do que parar obras e projetos brasileiros. Danilo Forte afirmou que sempre defendeu a necessidade de alteração da meta fiscal com construção política, diálogo e transparência. headtopics.com

"Sempre defendi um orçamento enxuto, exequível e realista, que dê previsibilidade à execução orçamentária.

