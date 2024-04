Relatório sobre fuga de detentos em penitenciária federal é divulgado

Em nota divulgada na tarde desta terça-feira (2), a Corregedoria-Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais afirmou que concluiu o relatório que apura responsabilidades na fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN), ocorrida em fevereiro. O órgão, pertencente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, admite falhas de procedimentos, mas afirma que não identificou indícios de corrupção no caso.

"Há o indicativo de que houve falhas nos procedimentos carcerários de segurança", diz a corregedora-geral da pasta, Marlene Rosa. "Devido a isso, foram instaurados três Processos Administrativos Disciplinares (PADs) envolvendo 10 servidores. Outros 17 servidores assinarão Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual se comprometem com uma série de medidas —entre as quais, não podem cometer as mesmas infrações e terão de passar por cursos de reciclagem", acrescenta a nota

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



CNNBrasil / 🏆 2. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Caso Marielle: Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública investigará delegados e comissário da CivilNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

SP: policial civil usa viatura para levar esposa para jantar e veículo é furtadoSecretaria de Segurança Pública diz que caso é investigado pela corregedoria

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Corregedoria do RJ pede informação à PF para abrir processo contra policiais | Blogs CNNSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Corregedoria da Polícia Civil investigará delegados e comissário envolvidos no caso MarielleNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

MPRJ e Corregedoria da PM tentam prender 19 policiais apontados como segurança do bicheiro Rogério AndradeEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Corregedoria conclui que policiais não tiveram participação na fuga de criminoso em delegacia de SPO fugitivo é apontado como autor da chacina de quatro mecânicos na capital paulista, em junho de 2020.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »