Relatório conclui responsabilidade de servidores na fuga de presidiários

O Ministério da Justiça e Segurança Pública concluiu o relatório sobre a responsabilidade de servidores na fuga de dois presidiários da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. De acordo com a apuração, não houve indícios de corrupção, no entanto, ocorreram 'falhas em procedimentos carcerários'.

Diante dos erros identificados, a corregedora-geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Marlene Rosa, instaurou três Processos Administrativos Disciplinares contra dez servidores. Outros 17 funcionários da penitenciária terão de assinar Termos de Ajustamento de Conduta em que se comprometem a não cometer as mesmas infrações e terão de passar por cursos de reciclagem. As investigações sobre as causas da fuga de dois criminosos, que pertenceria a facção criminosa Comando Vermelho, ainda seguem. A corregedora determinou a abertura de um novo procedimento, com foco nos problemas estruturais da penitenciári

