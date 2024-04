Relógios de luxo ameaçam governo de Dina Boluarte no Peru

Relógios de luxo fazem o já frágil governo de Dina Boluarte balançar. A presidente do Peru deve explicar esta semana ao Ministério Público a procedência dessas joias, mas seu destino depende mais do Congresso, onde a esquerda planeja sua destituição, do que da Justiça.

Boluarte, que assumiu o poder em dezembro de 2022 em substituição ao destituído e preso Pedro Castillo, será ouvida pelos promotores pela primeira vez na sexta-feira desde que a polícia realizou buscas em sua casa e no gabinete presidencial. A mandatária de 61 anos é investigada por suposto enriquecimento ilícito devido ao 'Rolexgate', como é conhecido o escândalo que estourou em meados de março por uma investigação jornalística. Boluarte teria vários relógios de luxo que não foram declarados entre seus bens. Na segunda-feira, seis ministros renunciaram em meio à tempestade polític

cartacapital

