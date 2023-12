Reinauguração do Club Med Val d’Isère aquece temporada de esqui nos Alpes Franceses

A cerca de três horas de carro de Lyon, os Alpes Franceses se abrem para um grande lago na comuna de Tignes cuja estrada ladeia as águas e tem túneis que parecem ter saído de um filme à la '007'. Com picos nevados formando um vale, é um prenúncio das belas paisagens encontradas na vila seguinte, em Val d’Isère, com um autêntico vilarejo alpino em meio a um cenário rodeado por montanhas cobertas de gelo.

Pertinho da fronteira com a Itália, a temporada de neve aqui vai do fim de novembro ao começo de abril e, junto da comuna de Tignes, são mais de 300 km de área esquiável em altitudes que chegam a mais de três mil metros no alto das montanhas. Em dias limpos as temperaturas são ainda mais cortantes, indo abaixo de -10ºC. Mas esta temporada em Val d’Isère acaba de dar uma esquentada com a reinauguração do Club Med Val d’Isère que, após um hiato e injeção de 50 milhões €, opera agora com o selo Exclusive Collection, mais elevada categoria dos hotéis da rede francesa





