Reinaldo: Houve votos conservadores em Lula e progressistas em Bolsonaro

O âncora de O É da Coisa, Reinaldo Azevedo, comenta a pesquisa de aprovação do Governo Lula feita pela Genial/Quaest e pede para que “progressistas e conservadores considerem os dados divulgados”.O jornalista destaca que 93% dos brasileiros são a favor da maioridade penal. Entre os eleitores de Lula, 90% concordam que jovens de 16 anos devem ser presos após cometerem crimes.

Em relação ao feminismo, os entrevistados foram questionados se “há um exagero no que o movimento defende”. Dentre os questionados, 45% responderam “sim”, enquanto outros 45% afirmaram “não”. No eleitorado lulista, 39% concordam com a afirmação contra 54% que discordam.Reinaldo Azevedo pontua que, apesar da maioria do eleitorado de Lula ser a favor do movimento, o número daqueles que não defendem é consideravelmente elevado.

“Houve um desastre no ano passado”, diz Bolsonaro sobre eleiçõesEx-presidente participou neste sábado de evento do PL Mulher ao lado de Michelle Bolsonaro Consulte Mais informação ⮕

