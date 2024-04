Rei Charles III e o sorriso com dentes tortos chamam atenção em aparição pública

Rei Charles III fez uma rara aparição em público no último domingo, 31, ao lado da Rainha Camilla. Eles participaram da missa de Páscoa no Castelo de Windsor, na Inglaterra, e cumprimentaram a população que estava ao redor da capela. Porém, um detalhe roubou a atenção nas fotos: o sorriso com dentes tortos do monarca. Nas redes sociais, muitos especularam sobre a saúde bucal de Charles - que passa por um tratamento de câncer.

A cirurgiã dentista Kátia Blume comentou com a coluna sobre o sorriso do rei e o que ele pode apresentar.'É importante observar que a aparência de seus dentes não é necessariamente indicador de má saúde bucal. O amarelamento dos dentes é um processo natural que ocorre com a idade. O esmalte dos dentes, que é a camada externa protetora, torna-se mais fino com o tempo, revelando a dentina subjacente, que é mais escura. Isso não significa que os dentes estejam doentes ou não saudávei

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



VEJA / 🏆 5. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Rei Charles III continua tratando câncer e está 'muito bem', diz rainha CamillaDeclaração acontece em meio a especulações sobre possível morte do monarca

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Rei Charles III participa de audiência após rumores falsos sobre estado de saúdeEncontro ocorreu no Palácio de Buckingham, em Londres; mais cedo, o monarca havia sido visto deixando o Castelo de Windsor, nos arredores da capital londrina

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Após rumores sobre Kate Middleton, estado de saúde de rei Charles III vira alvo de especulaçõesMonarca foi diagnosticado com câncer de próstata em fevereiro e, desde então, se retirou da agenda pública para ser submetido a um tratamento.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Rei Charles III se diz 'orgulhoso da coragem' de Kate em revelar doençaMajestade, que ascendeu ao trono em setembro de 2022, também foi diagnosticado com um câncer no início de fevereiro

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Embaixada do Reino Unido desmente boatos de morte do rei Charles IIITeorias acontecem em meio à falta de aparições públicas do monarca, que está em tratamento de câncer

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Embaixada do Reino Unido desmente boatos de morte do rei Charles IIITeorias da conspiração sobre a família real britânica dominaram redes sociais

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »