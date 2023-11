Rei Charles III celebra 75º aniversário sem a presença do filho Harry

O Rei Charles III celebrará seu 75º aniversário sem o filho Harry, que recusou o convite. O Palácio de Buckingham enviou o convite até a mansão onde o casal vive com os dois filhos, em Los Angeles, mas ele foi recusado. Apenas o Príncipe William comparecerá ao encontro. Pessoas próximas ao Rei afirmaram que a lacuna entre eles ainda é muito grande.

