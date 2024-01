A regulamentação da inteligência artificial no Brasil deve ser pauta prioritária do Congresso Nacional imediatamente após a retomada dos trabalhos legislativos, em fevereiro. Isso porque, com as eleições municipais se aproximando, parlamentares têm manifestado preocupação com o uso desenfreado da tecnologia. CartaCapital apurou que a comissão especial do Senado que trata sobre o tema deve apresentar seu relatório final em março.

A principal proposta em análise foi apresentada por Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e não menciona diretamente as eleições - mas, segundo integrantes do colegiado, o texto pode incrementar alguns pontos sobre o pleito. A projeção feita à reportagem por congressistas a par das discussões é que o tema pode ser discutido no plenário ainda no primeiro semestre. O projeto de Pacheco estabelece diretrizes para desenvolvimento, implementação e uso de sistemas de IA no Brasi





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Regulamentação do mercado de jogos inclui jogos online no BrasilNo Brasil, a regulamentação do mercado de jogos incluiu novamente os jogos ou cassinos online no texto, o que cria uma incongruência, já que jogos de azar em estabelecimentos físicos continuam ilegais.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Congresso Nacional deve trabalhar para barrar nova medida provisória do governoO Congresso Nacional deve trabalhar para barrar a nova medida provisória (MP) do governo, que prevê a reoneração gradativa a folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam a partir de 2024.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Congresso Nacional se prepara para um ano agitado em 2024O próximo ano deverá ser tão agitado quanto foi 2023, no Congresso Nacional. O fim da reeleição para cargos do Executivo, a regulamentação da reforma tributária e a regulação da inteligência artificial (IA) são alguns dos temas que deverão ser priorizados nas discussões e votações no Senado e/ou na Câmara dos Deputados.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Ato para marcar primeiro ano dos ataques antidemocráticos será realizado no Congresso NacionalO presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou um ato para marcar o primeiro ano dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O evento, chamado de Democracia Inabalada, será realizado no Salão Negro do Congresso Nacional e contará com a presença de cerca de 500 convidados, incluindo autoridades dos Três Poderes.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Ato em defesa da Democracia ocorre no Congresso NacionalUm ano após os atos criminosos de 8 de janeiro, ocorre nesta segunda-feira, às 15h, um ato em defesa da Democracia, no Salão Negro do Congresso Nacional. O evento contará com a presença dos chefes dos Três Poderes: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o presidente do Supremo, Luis Roberto Barroso; e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Autoridades se reúnem no Congresso Nacional para ato Democracia InabaladaConvocadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as principais autoridades da República estão reunidas nesta segunda-feira (8/1) no Congresso Nacional para o ato Democracia Inabalada, que marca o aniversário de um ano dosNaquele dia, milhares de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), insatisfeitos com a eleição e posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT),O ato no Congresso conta, além de Lula e seus ministros, com o presidente do Senado (Rodrigo Pacheco), governadores de Estado e ministros do STF, como Luís Roberto Barroso (presidente da Corte) e Alexandre de Moraes (presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral).'Metrô no céu': maior teleférico do mundo é transporte público essencial em bairros de La PazNo entanto, governadores aliados de Bolsonaro não devem comparecer, diferentemente do que ocorreu no ato realizado no Palácio do Planalto no dia seguinte aos ataques, em que ficou marcada a forte união contra os extremistas

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »