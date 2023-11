Regulação dos serviços de vídeo sob demanda no Brasil

Estão em disputa, neste momento, no Congresso Nacional, dois Projetos de Lei que oferecem diferentes caminhos para a regulação dos serviços de vídeo sob demanda no País. As principais reivindicações da produção independente giram em torno da criação de mecanismos que induzam e obriguem as plataformas de streaming a direcionar recursos para obras brasileiras independentes – via investimento direto e pagamento de tributos – e que lhes garantam um mínimo de visibilidade.

Que a regulação desse segmento é não só necessária, mas urgente, todos parecem concordar. Mas do que estamos exatamente falando? Decerto, não apenas de audiovisual, uma vez que a atividade não diz respeito apenas a estúdios, grupos de mídia, produtores e artistas. Ela está inserida nos modelos de negócios de empresas as mais variadas, de Apple a Rappi. A regulação, portanto, interferirá em um mercado que vai muito além dos filmes e série





🏆 10. cartacapital » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Parlamentares tentam apressar regulação do mercado de hidrogênio verde no BrasilRepresentantes da Câmara e do Senado avaliam projetos, enquanto governo ainda prepara sua proposta

Fonte: valoreconomico - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Câmara de Búzios aprova dois projetos de lei que dão auxílio financeiroJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Fonte: jornalodia - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Brasil tenta atrair investimentos sauditas para projetos do Novo PACLançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em agosto, o programa de infraestrutura prevê aportes de R$ 1,7 trilhão até 2026 -- usando recursos orçamentários, de estatais, financiamentos e parcerias

Fonte: CNNBrasil - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Amcham Brasil apresentará à COP28 R$ 31 bi em projetos ambientais do setor privadoComandado pela Amcham Brasil, o movimento visa identificar as principais ações privadas ligadas à causa ambiental no País para mostrar o comprometimento do empresariado nacional com o tema

Fonte: exame - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Quem são os melhores e os piores deputados da Câmara em 2023Índice Legisla Brasil classifica parlamentares por projetos relevantes, alinhamento ao partido e fiscalização do Executivo

Fonte: VEJA - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »

Alter Bridge faz único show no Brasil antes de pausa para outros projetosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 10. / 72,8 Consulte Mais informação »