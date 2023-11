Regina Duarte recolhe caixas de papelão, folhas e cascas de árvores nas ruas

Ou vê-la retirando com cuidado lascas soltas de troncos de árvores. Pode ser que ela esteja também catando folhas secas de jardins. JP News completa 2 anos no ar com erros, perdas e uma valiosa vantagem

Recolher materiais descartáveis e orgânicos faz parte do novo trabalho da atriz. Como artista visual, ela transforma descartes e resíduos em arte. Suas telas são inspiradas na natureza. A primeira exposição acontece até o dia 18 de novembro na loja Aqua Arte, no bairro de Moema, na capital paulista. Visitação gratuita ao público.

Aos 76 anos, Regina Duarte reinventa-se profissionalmente sem perspectiva de retorno a curto prazo à teledramaturgia. O último trabalho foi 'Tempo de Amar', na Globo, em 2018. A atriz e agora artista visual Regina Duarte durante sua busca por material de trabalho nas ruas de São Paulo

