Reforma tributária prevê imposto seletivo sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente

Além da criação de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual, o projeto da reforma tributária prevê a implementação de um imposto seletivo, de competência federal, sobre bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A lista de produtos afetados e a alíquota adicional só serão definidos em lei complementar, que será discutida ao longo de 2024.

Mas dois exemplos clássicos que estão na mira da legislação são os cigarros e bebidas alcoólicas — que inclusive inspiram o apelido "imposto do pecado". Vale lembrar que a cobrança de um imposto seletivo não é novidade no país. Mas a leitura de especialistas é que o novo modelo — dependendo de como for desenhado —, pode gerar uma distorção importante de preços nesses itens, além de trazer uma mudança nas fórmulas de produtos da indústri





g1 » / 🏆 7. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Câmara aprova a reforma tributária em sessão históricaDepois de 30 anos de discussões no Congresso e nos sucessivos governos, a conclusão da reforma tributária foi encaminhada nesta sexta-feira (15) na Câmara. Os deputados aprovaram em primeiro turno e segundo turno o texto — que já havia passado pela própria Câmara, foi modificado pelo Senado e voltou para análise da Câmara. Agora, concluída a votação, a reforma vai para promulgação, ato que tornará o texto parte da Constituição. Entre os principais pontos da reforma estão a criação do Imposto Sobre Valor Agregado (IVA); de uma cesta básica nacional, isenta de impostos; e do Imposto Seletivo, chamado de "imposto do pecado". (veja lista completa abaixo).

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Câmara aprova reforma tributária e cria nova forma de cobrar impostos no país, o IVAO imposto sobre valor adicionado (IVA) substituirá cinco impostos brasileiros (ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS).

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »

Reforma tributária é aprovada em primeiro turno de votaçãoNo segundo turno, foram 365 votos a favor e 118 contrários; texto deve ser promulgado na próxima semana. Deputados da base comemoram aprovação do texto-base da PEC da reforma tributária em primeiro turno de votação. Era necessário o apoio de ao menos 308 deputados para aprovar a reforma, discutida pelo parlamento brasileiro há mais de três décadas. A mudança histórica simplificará o sistema de impostos, unificando e facilitando a cobrança de tributos. Em uma vitória dos partidos de oposição, os deputados rejeitaram que o Imposto Seletivo incida sobre a compra de armas e munição privada. Durante a sessão de votação, houve protestos do partido Novo e de outros integrantes da oposição, de que não houve tempo para analisar a proposta. O presidente da Câmara, Imposto sobre armas e munições No segundo turno, apenas a oposição propôs emendas para alterar o texto.

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Reforma Tributária não justifica aumento do ICMS pelos estados do Sul e Sudeste, diz FazendaSeis estados anunciarem alíquota maior, citando ‘perdas’ com a aprovação da Reforma

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Reforma tributária simplificará a tributação sobre o consumo no BrasilA reforma tributária simplificará a tributação sobre o consumo e provocará mudança na vida dos brasileiros na hora de comprar produtos e serviços. Cesta básica, remédios, combustíveis, serviços de internet em streaming, os produtos são diversos. Com uma longa lista de exceções e de alíquotas especiais, o novo sistema tributário terá impactos variados conforme o setor da economia. Paralelamente, pela primeira vez na história, haverá medidas que garantam a progressividade na tributação de alguns tipos de patrimônio, como veículos, e na transmissão de heranças.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Reforma tributária é aprovada no Brasil após 30 anos de discussãoA reforma tributária simplificará a tributação sobre o consumo e provocará mudança na vida dos brasileiros na hora de comprar produtos e serviços. Haverá medidas que garantam a progressividade na tributação de alguns tipos de patrimônio, como veículos, e na transmissão de heranças. O Congresso terá de votar leis complementares para regulamentar a reforma tributária.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »