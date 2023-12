Reforma tributária é aprovada no Congresso Nacional

Alíquota do novo imposto pode chegar a 28%, segundo projeções; entretanto, simplificação do sistema deve estimular crescimento. Após intensas negociações, o Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira (15/12) a reforma tributária, conjunto de mudanças que busca simplificar a arrecadação de impostos no país, unificando tributos que hoje são cobrados sobre a produção e a comercialização de produtos e serviços. A aprovação é considerada um feito histórico por políticos e economistas.

Por ser tratar de uma ampla mudança que impacta muitos setores econômicos e a arrecadação de União, Estados e municípios, a reforma levou décadas em debate até se conseguir chegar a um consenso.Transferência por Pix levou à prisão dos primeiros suspeitos no sequestro de Marcelinho CariocaA unificação dos impostos não entra automaticamente em vigor, no entanto. Ainda será preciso o Congresso regulamentar detalhes do novo sistema, além de um período de teste e transição para calibrar o novo imposto que será criad





Terranoticiasbr » / 🏆 29. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Impostos sobre grandes fortunas em discussão no Congresso NacionalDiscussão global sobre impostos sobre grandes fortunas; experiências na Europa e América Latina. Projeto é parte da reforma tributária que tramita no Congresso Nacional.

Fonte: portalR7 - 🏆 11. / 72 Consulte Mais informação »

Congresso Nacional aprova texto-base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024Em sessão conjunta, o Congresso Nacional aprovou, nesta terça-feira (19), o texto-base do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. Agora, o texto será enviado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser sancionado.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

O que muda nos impostos com a reforma tributária aprovada pelo CongressoCinco impostos serão substituídos por um IVA, que promete acabar com o manicômio tributário

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Reforma tributária é promulgada no Congresso; veja principais pontosTexto prevê que todos os produtos e serviços vendidos no país terão um imposto federal unificado por meio de um “IVA dual”

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Câmara aprova a reforma tributáriaDepois de 30 anos de discussões no Congresso e nos sucessivos governos, a reforma tributária foi concluída nesta sexta-feira (15) pela Câmara. Os deputados aprovaram o texto, que já havia passado pela Casa, foi modificado pelo Senado e voltou para nova análise na Câmara. Com isso, a atualização do sistema de tributos do Brasil será promulgada pelo Congresso, o que deve ocorrer na próxima quarta-feira (20). Com esse ato, o texto será incorporado à Constituição Federal. Esta primeira etapa da reforma trata de impostos cobrados sobre o consumo, ou seja, aqueles pagos no ato da compra. O governo ainda quer, no futuro, modificar o modelo de cobrança de impostos sobre a renda. Em linhas gerais, a reforma concluída unifica impostos sobre o consumo em um Imposto sobre Valor Agregado (IVA). O IVA será dual: um para os impostos estaduais, outro para os federais. A alíquota do IVA ainda não está definida, mas deve girar em torno de 27,5%, uma das maiores do mundo

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Câmara aprova a reforma tributária em sessão históricaDepois de 30 anos de discussões no Congresso e nos sucessivos governos, a conclusão da reforma tributária foi encaminhada nesta sexta-feira (15) na Câmara. Os deputados aprovaram em primeiro turno e segundo turno o texto — que já havia passado pela própria Câmara, foi modificado pelo Senado e voltou para análise da Câmara. Agora, concluída a votação, a reforma vai para promulgação, ato que tornará o texto parte da Constituição. Entre os principais pontos da reforma estão a criação do Imposto Sobre Valor Agregado (IVA); de uma cesta básica nacional, isenta de impostos; e do Imposto Seletivo, chamado de "imposto do pecado". (veja lista completa abaixo).

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »