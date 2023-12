Reforma tributária é aprovada no Brasil após 30 anos de discussão

Aprovada na sexta-feira (15) após 30 anos de discussão, a reforma tributária simplificará a tributação sobre o consumo e provocará mudança na vida dos brasileiros na hora de comprar produtos e serviços. Cesta básica, remédios, combustíveis, serviços de internet em streaming, os produtos são diversos. Com uma longa lista de exceções e de alíquotas especiais, o novo sistema tributário terá impactos variados conforme o setor da economia.

Paralelamente, pela primeira vez na história, haverá medidas que garantam a progressividade na tributação de alguns tipos de patrimônio, como veículos, e na transmissão de heranças. Ao longo do próximo ano, o Congresso terá de votar leis complementares para regulamentar a reforma tributária. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os projetos serão enviados nas primeiras semanas de 2024. Também no próximo ano, o governo poderá dar início à reforma do Imposto de Renda, com mudanças como a taxação de dividendos (parcela de lucros das empresas distribuídos aos acionistas





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

O que muda nos impostos com a reforma tributária aprovada pelo CongressoCinco impostos serão substituídos por um IVA, que promete acabar com o manicômio tributário

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Possível despedida de Messi no Brasil mobiliza torcida para Brasil x ArgentinaA alta procura por ingressos para Brasil x Argentina, nesta terça, no Maracanã, não se deve só ao apelo do clássico. A partida tem status de provável despedida de Messi diante dos brasileiros. Aos 36 anos, o craque só deve ter mais uma oportunidade de atuar no país. E os torcedores querem presenciar o ato final desta relação marcada por poucos gols, mas momentos históricos.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Portugal e França mostram força, Itália se complica e Croácia tenta segurar Modric; veja balanço das Eliminatórias da Euro 2024Portugal e França mostram força, Itália se complica e Croácia tenta segurar Modric; veja balanço das Eliminatórias da Euro 2024 . Clique na foto

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Câmara aprova a reforma tributária; texto segue para promulgaçãoProposta prevê a unificação de cinco impostos nacionais a partir de 2033; entre 2026 e 2032, haverá um período de transição do modelo tributário atual para o aprovado pelo Congresso

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Congresso derruba veto de Lula à desoneração da folha de pagamentoO Congresso derrubou o veto de Lula à desoneração da folha de pagamento, que é um benefício fiscal adotado desde 2011. A medida reduz a carga tributária das empresas e perderia a validade no fim deste ano. A derrubada do veto permitirá às empresas dos 17 setores que mais empregam no país atender à contrapartida feita pelo presidente Lula sobre a manutenção e geração de empregos.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Impostos sobre grandes fortunas em discussão no Congresso NacionalDiscussão global sobre impostos sobre grandes fortunas; experiências na Europa e América Latina. Projeto é parte da reforma tributária que tramita no Congresso Nacional.

Fonte: portalR7 - 🏆 11. / 72 Consulte Mais informação »