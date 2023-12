Reforma tributária é aprovada em primeiro turno de votação

No segundo turno, foram 365 votos a favor e 118 contrários; texto deve ser promulgado na próxima semana. Deputados da base comemoram aprovação do texto-base da PEC da reforma tributária em primeiro turno de votação. Era necessário o apoio de ao menos 308 deputados para aprovar a reforma, discutida pelo parlamento brasileiro há mais de três décadas. A mudança histórica simplificará o sistema de impostos, unificando e facilitando a cobrança de tributos.

Em uma vitória dos partidos de oposição, os deputados rejeitaram que o Imposto Seletivo incida sobre a compra de armas e munição privada. Durante a sessão de votação, houve protestos do partido Novo e de outros integrantes da oposição, de que não houve tempo para analisar a proposta. O presidente da Câmara, Imposto sobre armas e munições No segundo turno, apenas a oposição propôs emendas para alterar o texto





valoreconomico » / 🏆 4. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Câmara aprova a reforma tributária em sessão históricaDepois de 30 anos de discussões no Congresso e nos sucessivos governos, a conclusão da reforma tributária foi encaminhada nesta sexta-feira (15) na Câmara. Os deputados aprovaram em primeiro turno e segundo turno o texto — que já havia passado pela própria Câmara, foi modificado pelo Senado e voltou para análise da Câmara. Agora, concluída a votação, a reforma vai para promulgação, ato que tornará o texto parte da Constituição. Entre os principais pontos da reforma estão a criação do Imposto Sobre Valor Agregado (IVA); de uma cesta básica nacional, isenta de impostos; e do Imposto Seletivo, chamado de "imposto do pecado". (veja lista completa abaixo).

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Reforma tributária é aprovada em primeiro turno na Câmara dos DeputadosOs deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição em primeiro turno no fim da tarde. Agora, o texto precisa ser aprovado em segundo turno para ser sancionado — os deputados pretendem votar ainda nesta noite.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Reforma Tributária não justifica aumento do ICMS pelos estados do Sul e Sudeste, diz FazendaSeis estados anunciarem alíquota maior, citando ‘perdas’ com a aprovação da Reforma

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Governo busca aprovação rápida da reforma tributáriaO governo está trabalhando para concluir a análise do texto da reforma tributária aprovado no Senado e buscar a aprovação e promulgação o mais rápido possível. A meta é não fazer mudanças significativas no texto aprovado pela Câmara e modificado no Senado, exceto por emendas supressivas. O objetivo é promulgar a reforma ainda neste ano.

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

A reforma e os sem-lobbyOPINIÃO | Fernando Schüler: 'Poderíamos ser melhores, como país, do que estamos demonstrando'. Leia em VEJA: VEJAColunistas

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Câmara dos Deputados aprova texto final da reforma tributária após 30 anosA Câmara dos Deputados aprovou, em votação histórica, o texto final da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária, sendo a primeira grande mudança no sistema tributário brasileiro desde o fim da ditadura militar.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »