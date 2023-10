Reforma Tributária: Com exceções inseridas no texto, efeito positivo na economia cai de 90% para 75%, diz Appy

Atlético-MG é denunciado no STJD por 'visão parcial' e 'condição desunama dos banheiros' da Arena MRV

Perfil de Daniel Alves no Instagram tem primeiras publicações desde a prisão do jogador, acusado de estuproShopee e Magazine Luiza são notificadas pelo governo por fake news em anúncios exibidos nos sites

Reforma tributária com revisão periódica de benefícios é avanço, diz AppyCom tempo curto, o secretário afirma que propostas sobre tributação da renda devem ficar para 2024

Com reforma tributária, economia pode crescer até 3,1% ao ano na próxima década, diz relatórioDe acordo com projeção de consultoria, esse impulso seria considerando o cenário mais otimista; no pessimista, impacto seria de alta de 1,5% ao ano

Série 40: TCL lança novos celulares com tela de 90 Hz no BrasilOs smartphones contam com câmera principal de 50 MP e um deles tem suporte ao 5G

Alvos do imposto seletivo, mineradoras e petroleiras criticam texto da reforma tributáriaNovo imposto, que incidirá sobre produtos e serviços nocivos ao meio ambiente e à saúde, será cobrado de forma monofásica

Reforma tributária: especialistas veem avanços no novo texto, mas exceções preocupam; entendaFerreira, Nathan Fernandes e André Henrique marcam para o Tricolor, que fica em 6º; Cebolinha e Luiz Araújo fazem para o Rubro Negro

Appy considera relatório da reforma tributária positivo e espera poucas mudanças no textoTexto apresentado resolve cerca de 75% das distorções existentes atualmente no sistema tributário brasileiro, segundo secretário