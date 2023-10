Reforma tributária classifica Brasil como 'aluno nota 5'

Relator da PEC 45/2019, senador Eduardo Braga (MDB-AM) concede entrevista e detalha novo parecer da reforma tributária — Foto: Geraldo Magela/Agência Senadoversão apresentada amplia as exceções e entrega uma reforma de 4ª divisão, mas que é melhor do que estar fora do campeonato, é o 1st best. A tentativa de acomodar a PEC 110 em nova versão piorou a qualidade da reforma original, para um 2nd best, versão subótima.

A mais recente versão apresentada à CCJ do Senado pelo relator, ao ampliar os setores que terão regimes específicos e diferenciados, dá um passo adiante no sentido de entregar uma reforma cada vez mais distante daquela que entrega maior “output” macro, de produtividade e crescimento potencial.não deve, naturalmente, ser comemorado e é um problema adicional às exceções e regimes diferenciados propostos supracitados.

tributação da extração de petróleo e mineração com alíquota máxima de 1% pode acabar compensando esse ônus fiscalReforma tributária: Braga vê espaço para aumentar fundo regional em mais R$ 15 bilhõesA proposta tem e acumula problemas de design tributário e, se aprovada desta forma no plenário de ambas as casas, deverá aproximar a tributação no Brasil de algo similar ao praticado na Índia, que tem... headtopics.com

a proposta apresentada reforça a percepção de “aluno nota 5” do Brasil, que apesar não ser referência de boas práticas, ainda assim passa (raspando) de anoIbovespa passa a cair e dólar reduz perdas após Lula indicar que não vai cumprir meta fiscal para 2024

índice de preços de gastos com consumo (PCE) são parâmetros observados pelo Fed, o banco central americano, e podem mexer com as apostas para as próximas decisões de jurosO foco dos últimos três meses, segundo o executivo, foi acompanhar todos os indicadores de desempenho da Usiminas para dar início a um processo de transformação da empresa"Não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo um corte de... headtopics.com

