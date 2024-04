Reféns mulheres são assediadas sexualmente pelo Hamas, afirma ex-refém

Durante uma sessão recente do comitê para o avanço da mulher no parlamento israelense, Maya Regev, refém libertada após 50 dias sob cativeiro do Hamas em Gaza, fez uma declaração alarmante: 'toda refém mulher é assediada sexualmente pelo Hamas'. Regev expressou seu trauma e a sensação de abandono pelo estado, enfatizando a responsabilidade do governo em proteger e resgatar suas cidadãs: 'ainda estou lidando com todas essas coisas.

Se eu pudesse, eu mesma as resgataria, mas essa é a tarefa do estado'. A presidente do comitê, a deputada Pnina Tamano Shata, garantiu que permanecerá ativa em resposta às alegações: 'não entraremos em recesso, estamos aqui com você'. Outro caso mencionado foi o de Liri Elbag, ainda em cativeiro, cuja mãe descreveu as condições desumanas enfrentadas: 'minha Liri está no inferno… ela era escrava em casas dos cidadãos de Gaza, obrigada a cozinhar, brincar com as crianças da casa, limpar os banheiros - uma forma de humilhação

