Reducir ratios escolares: un clamor unánime

Adaptar la educación, el sistema educativo y los centros escolares a las necesidades de cada niño y cada niña a medida que va creciendo y desarrollándose. Adaptarla a su situación, a sus circunstancias y a su ritmo de progreso. Solo así es posible una educación realmente inclusiva.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXAME: Sem exigir conta no exterior, treinamento online e gratuito ensina como construir uma renda em dólarConteúdo é voltado para pessoas comuns, que sonham em ser sócios das maiores empresas do mundo, mas não têm conta nos Estados Unidos; acompanhe

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Seca no Norte vai exigir máxima eficiência operacional das usinas do rio MadeiraDiante dos desafios operacionais causadas pela escassez hídrica, hidrelétricas enfrentam o desafio de manter produção

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Podemos vota su estrategia: autonomía ante Sumar y alianzas con primarias y sin vetosBelarra denuncia en un vídeo que en los últimos dos años se ha buscado “reducir la capacidad de acción política y de representación” de su partido para “sustituirlo” por una propuesta “que no moleste a la estructura de poder”

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Vijay Kumar, del MIT: “Queremos democratizar la educación con internet, pero el que se apunta tiene ya formación”Al exdirector de la Oficina de Innovación y Tecnologías Educativas le preocupan las consecuencias de la pandemia, que ha hecho perder a muchos escolares dos años de aprendizaje

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Calendario 2023: puentes, días festivos y vacaciones escolares en MéxicoEste año contempla siete días festivos oficiales, no laborables, y cinco puentes, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y la Secretaría de Educación Pública

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕