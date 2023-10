Rede de farmácias abre mais de 130 vagas de emprego em quatro cidades do Rio. Veja como se inscrever

Oportunidades são para cargos administrativos e operacionais — Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo

A rede de drogarias Venâncio está com inscrições abertas para 130 vagas de emprego e estágio. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade, localizadas nas cidades do Rio e Niterói, além de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e Angra dos Reis, na Costa Verde.

De acordo com a empresa, as vagas são para cargos administrativos e operacionais. Pessoas com deficiência e jovens aprendizes também estão incluídos nas oportunidades em aberto. Alguns dos postos disponíveis são:Os salários não foram divulgados. headtopics.com

