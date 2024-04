Red Bull Bragantino enfrenta o Coquimbo Unido na Copa Sul-Americana

O Red Bull Bragantino está pronto para iniciar sua jornada na Copa Sul-Americana 2024, onde vai enfrentar o Coquimbo Unido, do Chile, nesta quarta-feira, 3 de abril, às 21h, no Estádio Nabi Abi Chedid. Após uma eliminação dolorosa na fase de pré-Libertadores, o Massa Bruta tem seus olhos fixos na Copa Sul-Americana com o objetivo de demonstrar sua capacidade e resiliência em competições internacionais.

A equipe, que foi eliminada pelo Botafogo na fase prévia da Libertadores, chega ao torneio buscando deixar a derrota para trás e começar com o pé direito. Sob a liderança do técnico Pedro Caixinha, o time paulista tem se concentrado intensamente desde o término do Campeonato Paulista, onde foi eliminado pelo Santos na semifinal. O Bragantino entra na competição carregando alguns desfalques importantes. Lucas Evangelista, Lincoln, Eduardo Santos e Nathan Camargo são baixas confirmadas para o jogo, permanecendo no departamento médic

